Covid-19, mappa contagio regione per regione: in Piemonte e Liguria boom di nuovi casi

Coronavirus, la mappa del contagio regione per regione in Italia. In Italia il totale dei positivi al coronavirus sale a 162.488, mentre continua a crescere il numero dei morti, oggi 602 più di ieri. Ma a preoccupare è soprattutto l'andamento in alcune regioni del Nord. Se i nuovi casi di contagiono diminuiscono leggermente in Lombardia, crescono invece in Piemonte (556, ieri 474), Veneto (181, ieri 174) e soprattutto Liguria (212, ieri 102).

I dati regione per regione. Dai dati della Protezione civile emerge che sono 32.363 i malati in Lombardia (428 in più rispetto a ieri), 13.778 in Emilia-Romagna (-40), 13.055 in Piemonte (+290), 10.736 in Veneto (-30), 6.352 in Toscana (+95), 3.466 in Liguria (+101), 3.095 nelle Marche (+15), 4.022 nel Lazio (+102), 3.094 in Campania (+32), 2.082 a Trento (+2), 2.552 in Puglia (+40), 899 in Friuli Venezia Giulia (-408), 2.071 in Sicilia (+21), 1.800 in Abruzzo (+22), 1.564 nella provincia di Bolzano (+27), 622 in Umbria (-3), 900 in Sardegna (-14), 816 in Calabria (+25), 559 in Valle d'Aosta (-23), 265 in Basilicata (-5), 200 in Molise (-2). Quanto alle vittime, se ne registrano 11.142 in Lombardia (+241), 2.705 in Emilia-Romagna (+90), 1.927 in Piemonte (+101), 906 in Veneto (+24), 538 in Toscana (+20), 793 in Liguria (+33), 728 nelle Marche (+15), 300 nel Lazio (+16), 260 in Campania (+12), 310 nella provincia di Trento (+10), 278 in Puglia (+11), 206 in Friuli Venezia Giulia (+4), 175 in Sicilia (+4), 232 in Abruzzo (+8), 214 nella provincia di Bolzano (+2), 53 in Umbria (+1), 89 in Sardegna (+5), 68 in Calabria (+1), 118 in Valle d'Aosta (+3), 19 in Basilicata (+1), 15 in Molise (+0). I tamponi complessivi sono 1.073.689, oltre 26mila più di ieri. Degli oltre un milione di tamponi circa 525mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Calo contagi in Toscana. Nuovo calo di contagi di Coronavirus in Toscana: nelle ultime 24 ore ce ne sono stati 137 contro i 155 di ieri. Registrati poi altri 20 decessi contro i 23. I guariti inpiù superano il numero dei pazienti morti: sono 22 rispetto all'ultimo bollettino. Questi i dati diffusi dalla Regione. In totale sono 7.527 i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Toscana, i decessi 538. Con oggi si è raggiunto poi quota 82.269 per i tamponi eseguiti complessivamente dagli operatori sanitari dedicati, di cui 2.404 analizzati nelle ultime 24 ore. Crescono le persone ricoverate: sono complessivamente 1.227, 10 in più di ieri: 1.002 sono ricoveri ordinari, rimane identico il numero dei pazienti in terapia intensiva, 225.

I dati in Veneto. L'aggiornamento serale del bollettino della Regione sull'evoluzione del Coronavirus segnala 82 nuovi casi in Veneto. Il numero dei positivi tocca così quota 14.514 dall'inizio dell'epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 10.741. Cala la pressione sulle terapie intensive degli ospedali (-15), dove si trovano 218 pazienti. Il cluster di Vò resta a quota zero per nuovi contagi. Per quanto riguarda i deceduti, si registrano 18 morti in più (per un totale di 930) ma questo numero comprende dati relativi anche all'aggiornamento del periodo di Pasqua, non riferibili solo ad oggi.





