Coronavirus, Zaia: «Impennata dei contagi dai vacanzieri, Sardegna, Malta e Croazia i luoghi più a rischio»

Coronavirus Veneto, il presidente Luca Zaia torna in diretta oggi - 2 settembre - dalla sede della Protezione civile di Marghera e aggiorna sui dati del contagio e alle vittime del Covid e sulle misure di prevenzione.

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Il governatore ha commentato i dati aggiornati dell'Azienda Zero: «Tamponi siamo a 1.587.00, i test rapidi 1.320.000,numeri da ricordare. I positivi sono in totale 23.189 dal 22 febbraio. Pesano molto i vacanzieri e alcuni fra i 31.000 test effettuati per l'apertura delle scuole (circa 450 sarebbero i positivi, ma i test sono da confermare).

Sono poi 7618 gli isolati: di questi solo 117 con sintomi non gravi (1.53%), sui positivi (2.556) sono il 4.58%. I ricoverati 152 (+2) e le terapie intensive invariate: 13 con 9 positivi. Sono 2123 i morti.

Non facciamo più bollettini quotidiani qui nei nistri incontri. Il dato concreto è l'impennata dei vacanzieri. Evidenze importanti da Sardegna, Malta, Croazia e Spagna.

Oggi daremo le lineee guida sulla scuola con maassima attenzione visto che si parla di minori. La procedura è stabilita dall'Istituto superiore di sanità (Iss) non da noi: inutili le polemiche

La data d'apertura è confermata il 14 settembre prossimo, ad oggi.

TRASPORTO PUBBLICO

Dal 1. settembre finalmente è scattata la capienza (80%) con le precauzioni di legge. Abbiamo oltre 475 milioni di passeggeri all'anno, il 60% su rotaia. Il tutto va ridotto di almeno il 20% con non pochi problemi.

Sul totale dei 200 milioni stanziati dal governo:solo a noi pesa per 30 milioni l'anno. Capite bene che non ci siamo e non avremo mai quella cifra

L'ESEMPIO e CASO LIMITE di VENEZIA

Dalle 7 alle 8 in media sul Ponte della Libertà passavano 122 mezzi pubblici. Ora diventeranno 200 per coprire la domanda. Chi paga quei 78 mezzi in più? Problemi di bilancio saranno enormi.

CITROBACTER

Vi parlo di questo caso perchè ci ha toccato molto da vicino a livello umano e vogliamo la massima trasparenza. Appena accaduta ho chiesto a Mantoan una relazione e subito ho capito che era una faccenda grave. Ho parlato con la mamma di Nina e in poche ore ho chiuso il giro: ho sentito la necessità di andare nella stanza buia e accendere la luce sull'intero caso. L'infezione si è trascinata ed è terribile. Con 98 casi accertati: molti hanno perso la vitra e alcuni hanno gravi danni. Le famiglie devono avere giustizia. Ho chiesto di prendere immediati provvedimenti sui presunti responsabili, chiedo alla procura di fare più presto possibile. L'Azienda arriverà ai provvedimenti, poi gli indagati hanno tutto il dirittto di difendersi e spiegare le loro ragioni. Non saremo noi a licenziare, ma sarà l'Azienda ospedaliera.

