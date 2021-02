Zaia in diretta oggi: le ultime notizie sul Covid in Veneto

Coronavirus Veneto, il governatore Luca Zaia in diretta dalla Protezione civile di Marghera, oggi 25 febbraio 2021, fa il punto sull'emergenza Coronavirus in Veneto. In Italia, è notizia di oggi, salgono da 6 a 8, le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Tra queste c'è il Friuli Venezia Giulia, non il Veneto. Questa mattina c'è stato l'incontro Governo-Regioni sui prossimi provvedimenti per l'emergenza Covid. Domani, venerdì 26, la prima bozza. Il nuovo Dpcm prorogherà le restrizioni fino a dopo Pasqua, arrivando al 6 aprile. La diretta del governatore è in ritardo per l'incontro governo-Regioni.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Zaia in diretta oggi: «Restrizioni solo su base scientifica,... COVID-19 Vaccini, in Veneto il 30% resta in frigo, la Regione: «Una... NORDEST Covid Veneto, Zaia: «Ogni azione deve avere i ristori a... LO STUDIO Veneto, da gennaio ad oggi 1.241 positivi nelle scuole, il 33% alla... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. «È il primo giorno di... L'OSSERVTORIO Nordest, Covid: quasi 8 su 10 adesso dicono sì al vaccino VENETO Vaccini, sfuma l'offerta da 27 milioni di dosi: «Ma la... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi. «Al Governo ho chiesto di rivedere i... LA RIVELAZIONE Vaccini anti Covid, mediatori in fuga. Zaia dalla Annunziata:... L'IMMUNOLOGA DI PADOVA L'immunologa Antonella Viola insiste sulla produzione dei vaccini... TREVISO Effetti collaterali dopo il vaccino: 200 insegnanti danno forfait NORDEST Nuovo dpcm, Zaia: «Si intravede già cambio di passo, ci...

Bollettino. Nelle ultime 24 ore 1304 nuovi positivi (2,75% sul totale dei tamponi), ad oggi 22.949 gli attualmente positivi. Ricoverate 1351 persone di cui 134 in terapi intensiva (+2) e 1217 in area non critica (-30). Decessi 28. Dal 1. gennaio ad oggi il Veneto sta calando

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA