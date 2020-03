LATINA Quarantasette casi positivi al Coronavirus in una cittadina di 39 mila abitanti. Una mostruosità. E' come se a Roma ce ne fossero già 3.500 (e non 500 come sono in realtà). Ecco perché Fondi da questa notte è stata dichiarata zona rossa: vietato uscire e vietato entrare. Lo ha deciso la Regione Lazio con un'ordinanza del presidente firmata dal vice di Nicola Zingaretti, Daniele Leodori, e dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, responsabile dell'Unità di crisi. La...

Ultimo aggiornamento: 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA