Coronavirus, l'Austria richiama 3000 ex soldati di leva e scoppia il caso del paesino di Hiscgl

BOLZANO - Per la prima volta dal dopoguerra, l'Austria richiama 3.000 ex soldati di leva che saranno impegnati nell'emergenza coronavirus. Si tratta circa del 10% della milizia austriaca. L'annuncio è stato fatto dal ministrero della Difesa. I soldati prenderanno servizio dal 4 maggio dopo un corso di due settimane. Nel frattempo è stata prolungata la durata del servizio degli attuali soldati di leva.



IL CASO

Tutto inizia il 29 febbraio scorso: un aereo islandese proveniente da Monaco di Baviera atterra a Reykjavik: a bordo 200 giovani turisti di ritorno dalla settimana bianca trascorsa a Ischgl, piccola località di 1.500 abitanti in Tirolo (Austria). L’Islanda si trovava già in emergenza per il coronavirus, per cui sottopone al test tutti i viaggiatori: molti di loro risultano positivi.

Il governo islandese dichiara immediatamente il Tirolo area a rischio. Una dopo l’altra, le notizie di persone contagiate dal Covid-19 dopo essere state in vacanza a Ischgl cominciano a diffondersi in tutto il Nord-Europa. Le autorità tirolesi, però, insistono negando ogni evidenza: la stagione sciistica a Ischgl doveva continuare, nonostante l’allarme dei virologi e la chiusura delle frontiere al Brennero con l'Italia.



NORVEGIA

Il 7 marzo anche le autorità norvegesi sottoposero al test un gruppo di turisti che erano stati in Austria nella seconda metà di febbraio, e il giorno dopo fece un annuncio davvero inquietante: 491 dei 1.198 infettati registrati fino a quel giorno in Norvegia erano stati a sciare in Tirolo, la maggioranza di loro proprio a Ischgl. La Germania dichiarò il Tirolo zona a rischio il 13 marzo, dopo che le autorità di Ostalb avevano lanciato l'allarme: 200 persone che si erano recate in autobus a Ischgl erano risultate positive al test.