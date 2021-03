Festa fra studenti universitari, scoppia un focolaio a Trento: 42 ragazzi in quarantena

TRENTO - C'è un focolaio di Covid in una residenza universitaria di Trento, lo studentato di San Bartolomeo, dove tutti gli ospiti sono stati messi in quarantena. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è impegnata in una particolare indagine epidemiologica che ha per oggetto un gruppo di 8 giovani risultati positivi al virus, ma gli approfondimenti riguarderebbero almeno un'altra quarantina di ragazzi. Si sospetta che il contagio sia avvenuto durante una festa alla fine di febbraio.

Dapprima i sintomi si sono manifestati su un ragazzo, ma i successivi approfondimenti sui suoi contatti stretti hanno permesso di ritrovare altri 7 positivi. I controlli si stanno allargando e non si esclude la possibilità che in azione ci sia una delle varianti del coronavirus, di qui la decisione di sottoporre a tampone altri 42 soggetti ai quali ne seguiranno quasi certamente molti altri. Si stanno anche ricercando eventuali altre persone che potrebbero aver partecipato alla festa pur non alloggiando nella struttura.

