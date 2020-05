Nasconde la fidanzata nel bagagliaio dell'auto: «Volevamo stare assieme», ventenni multati e rispediti a casa

TRENTO - Non voleva prendere la multa, ma.... gli è andata davvero male. Nasconde la fidanzata nel bagagliaio dell'auto per eludere i controlli dei carabinieri e poter passare un po' di tempo con lei, senza aspettare l'entrata in vigore del nuovo Dpcm "salva congiunti".

L'episodio è avvenuto sabato scorso alle porte di Storo, in Trentino, protagonisti due impazienti giovani della zona. Ad un posto di blocco lungo la strada provinciale 69, i carabinieri hanno bloccato un'auto guidata da un ventenne. Il giovane subito si è mostrato agitato per cui i militari hanno deciso di approfondire il controllo.



Aperto il bagagliaio è saltata fuori una ragazza, vistosamente anchilosata e imbarazzata. Alla richiesta di spiegazioni, i due giovani si sono scusati spiegando di essere fidanzati e aver architettato l'espediente per poter passare maggiore tempo insieme evitando problemi con le forze dell'ordine. Nonostante le giustificazioni, i carabinieri hanno dovuto a malincuore applicare la legge e hanno multato i due fidanzati obbligandoli a tornare nelle rispettive abitazioni e aspettare l'entrata in vigore del nuovo Dpcm. © RIPRODUZIONE RISERVATA