Fedriga: «All'aperto da soli, la mascherina non occorre sul volto»

TRIESTE - L'apertura parziale, che progressivamente il governo cerca di dare alle attività sportive, comprende varie sfaccettature specifiche che non sono previste nelle norme prudenziali più generali contro il coronavirus. Un chiarimento in tal senso viene infatti dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in quale ha anticipato in una sua diretta facebook i contenuti dell'ordinanza che dovrebbe emettere in giornata, osservando che nell'apertura "individuale" alle attività sportive non si era tenuto conto di quelle che si praticano in coppia, cioè contro un avversario diretto.

«Si potranno praticare - ha detto il governatore - sport individuali o in coppia in qualunque parte della regione purché si rispettino le distanze. Dunque si potrà giocare anche a golf o a tennis». Un'indicazione quindi molto precisa che apre dunque a discipline che non costituiscono per loro natura potenziali pericoli attraverso il contatto o la vicinanza fisica tra i partecipanti.Importante anche la dichiarazione collegata alla precedente: «Ci si potrà spostare in auto per arrivare al luogo dove fare sport» ha chiarito Fedriga, che tra le altre materie in oggetto all'ordinanza anticipa anche che «Si potrà fare manutenzione alle seconde case, alle barche, ai camper». «Sto ragionando con il Governo - ha detto inoltre - ma la nuova ordinanza non vuole essere una sfida al Governo».

Riguardo alle perplessità che ovunque si sollevano sulle modalità di utilizzo della mascherina, Fedriga ha spiegato: «Se, nello svolgere tali attività all'aperto, si è da soli e in un posto isolato non serve tenere sul viso la mascherina, ma occorre averla con se e va indossata se si incontrano persone».

