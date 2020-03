Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, circa 400 sanitari in Veneto si trovano in quarantena. Quasi tutti (medici, infermieri e operatori) sono risultati negativi al tampone e non manifestano sintomi, ma siccome sono entrati in contatto con pazienti contagiati, nei loro confronti il ministero della Salute ha disposto l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. «Un’autentica follia: di questo passo rischiamo di dover chiudere i reparti», è l’allarme del professor Andrea Crisanti, direttore dell’unità operativa di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, sostenuto dal governatore Luca Zaia e dall’assessore Manuela Lanzarin: «Da giorni stiamo chiedendo al ministro Roberto Speranza di modificare queste disposizioni, garantendo un’altra soluzione valida per gestire comunque in sicurezza la situazione».

LA MAPPA DEL CONTAGIO



IN SOFFERENZA

Da un angolo all’altro del Veneto, le strutture stanno andando in sofferenza: l’Ulss 2 Marca Trevigiana (che sta patendo anche 8 contagi confermati nel personale di Geriatria del Ca’ Foncello) ha sospeso temporaneamente le ferie come indicato dal ministero; a Feltre hanno rinviato gli interventi chirurgici programmati; l’Ulss 7 Pedemontana sta riorganizzando i servizi alla luce del fatto che Santorso ha bloccato 60 dipendenti; la Fp Cgil segnala 290 lavoratori fermi nella sola Ulss 3 Serenissima. «Sono direttive che vengono prese lontano dal campo – lamenta Crisanti – con effetti finali distorsivi. Se le misure sono giuste per un’azienda, in un ospedale significa non dare un servizio alla comunità. Ad esempio nella Pediatria di Padova abbiamo testato 500 soggetti tra addetti e bambini, trovandone positive due. Se applicassimo alla lettera la circolare ministeriale, rischieremmo di dover rispedire a casa tutto il personale che si è avvicinato a loro. Il problema è che i medici devono occuparsi anche di altri problemi di salute: purtroppo le persone continuano ad avere gli infarti e i bambini le leucemie. Per questo proponiamo un’alternativa: mantenere in servizio chi è negativo e asintomatico, sottoponendolo tutti i giorni al test per due settimane, in modo da verificare continuamente se per caso diventa positivo».

LA RICHIESTA

Anche ieri il governatore Zaia ha rinnovato una richiesta in tal senso al ministro Speranza: «Spero che metta mano alla norma. La quarantena potrebbe essere volontaria, garantendo il tampone quotidiano dei sanitari negativi, anche di quelli che hanno avuto contatto con un paziente positivo. Sono evenienze che a un medico capitano spesso». Conferma il professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di medicina di Padova: «Per lavoro siamo abituati a combattere le malattie. Curiamo e operiamo pure i pazienti con Hiv e Ebola: stare a casa con esito negativo per il Coronavirus, e oltretutto senza sintomi, per noi è tradire la professione. Al ministero chiediamo: lasciateci lavorare. L’ha fatto anche una nostra specializzanda, risultata negativa al pomeriggio e di guardia nella notte...». Il racconto non stupisce l’assessore Lanzarin: «Ad oggi la direttiva nazionale non permetterebbe di lavorare, ma ci sono Ulss che lo consentono e Ulss che lo vietano, in base alle valutazioni sanitarie dei singoli casi e sempre nella massima sicurezza. È chiaro che una deroga ministeriale semplificherebbe la vita a tutti».

LE PRESCRIZIONI

A proposito di prescrizioni, Crisanti torna sulle dichiarazioni che avevano scatenato qualche polemica nei giorni scorsi: «Avevo detto che all’inizio è stata sottovalutata la gravità del Coronavirus e non me ne pento perché i fatti mi hanno dato ragione. Anche se purtroppo non ha stanziato nulla per la ricerca, il nuovo decreto è sicuramente un passo avanti: per la prima volta il Governo ha preso atto della situazione e ha comunicato con franchezza ai cittadini la vera entità del problema. La cosa peggiore è dare ai cittadini un messaggio rassicurante che poi viene smentito. Non si può dire che siamo i migliori perché abbiamo bloccato le frontiere, se poi scoppia questo casino. Sono dell’idea che bisogna sempre dire la verità, tutta». Rivendicando la decisione di aver assunto «provvedimenti anche impopolari, per cui sono stato preso in giro, come la chiusura di Schiavonia o l’allestimento delle tende», Zaia chiede a Crisanti: «Ai cittadini cosa direbbe?». Risposta del professore: «Direi che siamo di fronte a una situazione senza precedenti, per cui servono misure senza precedenti. E direi che l’economia si aiuta eliminando l’epidemia, che è una cosa completamente diversa da un’alluvione».



