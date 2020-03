Coronavirus, arriva il "droplet": cinema musei e chiese aperti ma distanza minima un metro tra le persone

VENEZIA - Emergenza coronavirus , la proposta del governatore Luca Zaia per "alleggerire" il peso dei divieti si chiama "": una parola inglese che significa "gocciolina", perché il virus si trasmette con le microscopiche goccioline di saliva disperse nell'aria con il fiato, o parlando. La distanza di sicurezza "di goccia" è circa un metro. Ecco allora il criterio "": apertura consentita, in tutti i locali, a un patto: che le persone stiano a un metro l'una dall'altra.«Abbiamo inviato le nostre osservazioni al decreto del governo e vedremo se verranno accettate tutte le nostre osservazioni» e ora «siamo in attesa della risposta». Lo rende noto il governatore del Veneto Luca Zaia al termine della mattinata di riunioni in videoconferenza con i colleghi di Lombardia e Emilia Romagna dalla sede della Protezione civile regionale di Marghera. I tre governatori delle Regioni dove si sono registrati i maggiori casi di contagio da coronavirus chiedono al governo «di cercare di coniugare le indicazioni del mondo scientifico - spiega Zaia - con le esigenze di tutti i giorni».Dunque: «Apertura di musei, cinema e teatri, rispettando il cosiddetto, ovvero la distanza di un metro tra le persone, e il contingentamento delle presenza». «Centri commerciali aperti - ma sempre con il contingentamento del pubblico», fa sapere il governatore - così come bar e ristoranti, dove il servizio sarà garantito al tavolo, ma senza la somministrazione di bevande e cibi all'esterno per evitare assembramenti di persone