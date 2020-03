Coronavirus e divieti: ascoltiamo la scienza, minimizzare è un grave errore

A nessuno piacciono i sacrifici. A nessuno piace perdere clienti, vedere le chiese vuote, i musei chiusi o semi-chiusi, i fatturati in calo, le scuole senza studenti o gli hotel vuoti. Tutti vorremmo il ritorno alla normalità e la cancellazione dei divieti. Ma, anche se è impopolare, dobbiamo avere il coraggio e la responsabilità di affermarlo con chiarezza: non è possibile. Almeno, non lo è in questo momento. Tutti speriamo che in breve tempo l'allarme rientri e che il numero di contagiati da coronavirus si riduca. Che le previsioni più negative, gli algoritmi che sono stati elaborati dagli esperti e consegnati ai governatori e al governo, siano smentiti dai fatti e dai numeri. Ma allo stato attuale l'esigenza primaria è un'altra: contenere il contagio, limitare, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, la diffusione del coronavirus. Dobbiamo evitare che il sistema sanitario vada in crisi, che il numero di ammalati da curare in terapia intensiva e nei reparti di malattie infettive diventi insostenibile per le nostre, pur eccellenti, strutture ospedaliere. Non è un'opzione, non è una scelta. È una necessità. Perché questa è l'indicazione precisa che ci arriva dalla scienza e dalla medicina.

E sbaglia chi accusa le istituzioni e la politica di usare la scienza come alibi o parla, forse con poca cognizione di causa, di divieti draconiani. Certamente tra le decisioni assunte da governo e regioni ci sono anche misure discutibili o di dubbia applicazione (valga per tutti la distanza obbligatoria da tenere nei luoghi pubblici o il caos dei rinvii delle partite nella serie A). Certamente in alcuni momenti la comunicazione istituzionale sul coronavirus è stata ondivaga e gravemente inadeguata ed ha contribuito ad alimentare un clima di incertezza. Ma questo non ci deve far perdere di vista la vera posta in gioco. In questi giorni abbiamo spesso ripetuto che è necessario far prevalere la ragione. La razionalità sull'istinto. I numeri del fenomeno sono chiari: non vanno esagerati, ma sarebbe un gravissimo errore minimizzarli. Soprattutto deve essere chiara a tutti, e soprattutto a chi rappresenta pezzi importanti della nostra società, una cosa: in gioco c'è un interesse collettivo, ossia la salute e la vita dei cittadini, che non può e non deve sottostare ai pur importanti interessi particolari o di categoria. Che vanno tutelati e salvaguardati, ma avendo ben chiara qual è, in questo momento, la scala delle priorità. Del Paese, non del singolo comune o del singolo territorio.



Del resto chiediamocelo: se la Francia, che ha molti meno casi positivi dell'Italia, valuta la chiusura del museo del Louvre. Se due compagnie aeree come American e Delta hanno cancellato fino ad aprile i voli dagli Usa a Milano. Se la Germania studia misure severe, è davvero così sbagliato o assurdo, come qualcuno ha detto, che il nostro governo e le nostre Regioni abbiano deciso di confermare per un'altra settimana i divieti, di sospendere ancora le lezioni in tutte le scuole, di imporre nuovi limiti alla frequentazione dei luoghi di aggregazione civili e religiosi? E dobbiamo esserne consapevoli: non è affatto escluso che venerdì prossimo si possa decidere di prolungarli per altri sette giorni. Nessuno se lo augura, ma dobbiamo sapere che è possibile che ciò accada. Anche per questo ci permettiamo un consiglio rivolto soprattutto a coloro che rappresentano realtà importanti delle nostre comunità: c'è un tempo per tutto. Questo è, innanzitutto, il tempo della responsabilità.

