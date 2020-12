Il governatore De Luca: «Il Veneto paga duramente propagandismo e finzioni, in Campania noi oggi nessuna terapia intensiva»

Una dichiarazione social destinata a rinfocolare le polemiche: «Da molti giorni noi non abbiamo nessun ricovero in terapia intensiva in Campania. Guardo invece alla situazione drammatica in Veneto a conferma della cialtroneria del meccanismo delle zone: sono gialli da sempre e oggi hanno il triplo di terapie intensive occupate rispetto alla Campania. Invio gli auguri ai concittadini del Veneto che pagano sulla propria pelle il propagandismo e le finzioni; del governo nazionale, e non solo». Così il governatore campano Vincenzo De Luca sul proprio profilo Fb.

Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA