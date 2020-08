Coronavirus Veneto, altri 83 contagiati nella notte: 62 casi sono a Treviso I positivi oltre quota 2000

Coronavirus Veneto , crescono ancora i contagi. Stando al bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di oggi 24 agosto, i nuovi positivi sono stati 83 per un totale di 22071 da inizio pandemia. A Treviso oggi si sono avuti 62 casi, a Padova 6.

I casi attualmente positivi sono in Veneto 2048.

La provincia maggiormente colpita è sempre Treviso (62). Non si sono registrati morti per cui il numero complessivo di decessi resta fermo a 2.104.

I ricoverati per Covid-19 in ospedale sono 130, di cui 48 positivi (4 in terapia intensiva, 44 in area non critica).

In isolamento domiciliare oltre 6200 persone.

Allarme: oltre un terzo dei contagiati veneti sono nella provincia di Treviso

ISOLAMENTO

