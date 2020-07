Altre 6 vittime e 12 positivi da questa mattina in Veneto: controlli sulla comunità bengalese

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie su contagio e vittime nella nostra regione: il bollettino dell'Azienda Zero di oggi, 6 luglio 2020.

Sono 12 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Veneto rispetto al report di stamani alle 8. I contagiati totali salgono così a 19.339, il numero dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.030 ovvero 6 in più di stamani. Gli attuali positivi sono però solo 392 mentre i guariti dall'inizio della pandemia sono 16.917.

I nuovi casi sono 5 nel Veneziano, 3 nel Padovano e uno ciascuna in altre 4 province. Per la provincia di Venezia si tratterebbe di 4 bengalesi e un operatore di un centro di Giare di Mira.

Coronavirus, l'indice Rt in aumento in 12 regioni. L'Iss: «L'epidemia non è finita»

Il caso Bangladesh in Toscana: a Viareggio si segnalano altri 8 bengalesi positivi al Covid, probabile si tratti della stessa comunità in parte trovata positiva nel Veneziano e rientrata da poco in Italia

IL BOLLETTINO - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA