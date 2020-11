Coronavirus Veneto, 2740 casi nella notte e 16 decessi (7 a Verona) Altri 104 ricoverati e 12 in terapia intensiva

Coronavirus in Veneto, contagi e vittime di oggi, 7 novembre 2020. Il bollettino della Regione delle ore 8.

I nuovi positivi registrati da ieri sera sono 2740, i morti 16 con 7 decessi a Verona, 5 a Belluno e 3 a paodva e 1 a Venezia per un totale che dai 2.552 di ieri sera sale a 2668. Altre 12 vittime si sono registrate ieri in Friuli VG.

In tutto i casi attualmente positivi sono 47.657. In isolamento domiciliare ci sono 17.940 persone.

Ricoverate in ospedale per Covid-19 1410 persone (+102) di cui 1184 positive e 186 in terapia intensiva (+12)

Covid in Veneto oggi

La provincia dove si sono registrati più contagi è Verona quindi Treviso, Vicenza, Venezia, Padova, Rovigo e Belluno.

