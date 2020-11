Coronavirus Veneto, poco più di duemila nuovi casi in 24 ore, ma 49 vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Lieve frenata dei contagi rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera, domenica 15.

Erano stati 888 i nuovi infetti nella nostra regione nella notte a cui si aggiungono i 1125 registrati dalle 8 alle 17 per un totale di 2013 casi nelle 24 ore. Sono poi altre 49 le vittime per un totale che sale a 2.919 persone decedute dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia, quella con il maggior numero di contagi è Padova, con 525 casi, seguono Treviso, Venezia, , Vicenza, Belluno, Verona e Rovigo.

Sotto stretto controllo la situazione degli ospedali: i pazienti Covid positivi ricoverati in area non critica sono 2.092, mentre in terapia intensiva si trovano 277 persone (+25).

Il totale è di 103.967 casi dall'inizio dell'epidemia e 61.875 gli attualmente positivi. Dallo scorso febbraio in Veneto sono stati fatti 2 milioni 571 tamponi, tra molecolari e test rapidi; questi ultimi in particolare, sono 592.500.

