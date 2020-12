Covid Veneto, 2344 nuovi casi e 41 vittime da stamani, stabili i ricoveri. Treviso la più colpita (+496) poi Venezia (+461) Bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 11 dicembre 2020 delle ore 17.

La corsa del Covid non rallenta, anche nella giornata di oggi i nuovi contagi sono esattamente 2344 in più dalle 8 per un totale di 183.795 dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Altro balzo anche per i decessi: sono 41 le vittime in più per un numero complessivo di 4.700 morti. Stabile il numero dei ricoveri in ospedale nei reparti non critici, 2.809 malati Covid (+8 da stamani), mentre è identico quello delle terapie intensive ovvero 375.

APPROFONDIMENTI I DATI Coronavirus in Veneto: balzo dei contagi, 3.883 in 24 ore e 108...

La povincia più colpita è Treviso, poi Venezia, quindi Vicenza e Padova praticamente appaiate (385 e 382 casi) davanti a Verona (che supera però le 1200 vittime, triste primato), quindi Belluno e Rovigo.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE ORE 17 - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA