Covid Veneto, altri 1808 casi e 84 vittime da stamani, in calo i ricoveri e stabili le terapie intensive Il bollettino

Nuova forte impennata dei casi Covid in Veneto, che registra 3.904 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 179.376 sempre con un alto numero di tamponi effettuato (oltre 20mila). Nel conteggio odierno, spiega il bollettino della Regione di oggi 10 dicembre, sono inclusi però anche 427 referti inviati da un laboratorio privato, tamponi processati dal 30 novembre in poi e inseriti solo oggi.

Negli ospedali vi sono 2.855 pazienti nei reparti ordinari (-10 da stamani) e 358 (+1) nelle terapie intensive. Gli attuali positivi sono 83.927

La pesante situazione del virus in regione si riflette anche nel dato dei decessi: sono 84 vittime da questa mattina per un numero complessivo di 4.634 vittime da inizio pandemia.

La provincia peggiore di oggi è Vicenza con 455 casi, seguono Venezia, Treviso, Padova, Verona (che ha però il triste record di vittime) in coda Belluno e Rovigo.

