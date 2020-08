Coronavirus Veneto, altri 56 contagi nella notte: 25 solo a Treviso, in isolamento 6.056 persone (-150)

Coronavirus Veneto , 56 nuovi contagi nella notte secondo il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di oggi 25 agosto, i nuovi positivi nella sola Treviso sono 26 meno però degli 84 di ieri, poi 9 casi a Venezia e tiutte le altre province con meno di 5 casi ciascuna.

I casi attualmente positivi sono in Veneto 2119 di cui 752 a Treviso. Dall'inizio della pandemia i contagiati in Veneto sono stati 22190. Ieri c'erano state 3 vittime: 2 a Venezia e 1 a Vicenza, nessuna nella notte.

I ricoverati per Covid-19 in ospedale sono 138, di cui 54 positivi (5 in terapia intensiva, 49 in area non critica).

In isolamento domiciliare oltre 6076 (150 in meno rispetto all'ultimo report) ma solo 111 sono sintomi

Leggi e scarica il Report della Regione Veneto delle ore 8 del 25 agosto

Allarme: oltre un terzo dei contagiati veneti sono nella provincia di Treviso

Coronavirus in Fvg, cala il contagio: 23 nuovi positivi e Terapie intensive sempre stabili

ISOLAMENTO (dati del 23 agosto)

Ultimo aggiornamento: 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA