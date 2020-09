Coronavirus Veneto contagi a quota 86 e 3 vittime in 24 ore

Coronavirus Veneto, ecco il bilancio dei contagi di oggi: erano stati 54 nella notte e altri 32 nella giornata per un totale di 86 nelle ultime 24 ore e purtroppo con 3 nuovi decessi (a Venezia, Treviso e Verona) che portano il triste totale a 2135.

I contagi maggiori sono stati registrati oggi in provincia di Verona.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 17 di oggi 8 settembre.

In totale gli attualmenti positivi in Veneto sono 2916 (-30) mentre il totale dall'inizio della pandemia supera i 24000 (24150).

Ricoverati in ospedale per Covid-10 175 persone: di queste 91 sono positive (13 in terapia intensiva, 85 in area non critica).

Sono sinvece poco più di 7mila le persone in isolamento domiciliare.

