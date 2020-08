Coronavirus Veneto, altri 82 positivi nella notte, ma nessuna vittima In isolamento 6524 persone: +450 in 24 ore

Coronavirus Veneto, 82 contagi da ieri sera secondo il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 di oggi 26 agosto.

I contagi sono stati accertati durante la notte. I casi attualmente positivi in Veneto salgono a 2158 (in totale dall'inizio della pandemia sono 22337).

La provincia con più casi è Treviso, quindi Padova, Venezia e Verona .

Ricoveri in ospedale per Covid-19: sono 139, di cui 52 positivi (6 in terapia intensiva, 46 in area non critica).

In isolamento domiciliare dai 6076 di ieri si sale oggi a ben 6524 persone di cui 154 (+43 da ieri) con sintomi. Verona la provincia con più isolati, quindi Treviso Padova e Venezia

La situazione in FVG. Nove nuovi contagi e nessun decesso, stabile la situazione nelle terapie intensive.

