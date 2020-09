Coronavirus Veneto, 66 nuovi contagi nella notte: 18 casi a Padova, solo 3 a Treviso

VENEZIA - Sono 23.304 in totale, 66 in più rispetto a ieri sera, i casi di contagio da Coronavirus in Veneto oggi 3 settembre 2020 secondo il bollettino ufficiale della Regione (scarica qui).

Sono invece oltre 7mila i soggetti posti in isolamento domiciliare. Gli attuali positivi sono 2.614, pari al 33% degli isolati, quasi un terzo.

I deceduti con Covid dal 22 febbraio sono rimasti 2.123, nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 155 di cui 15 nuovi positivi da ieri sera (il 10%).

IL BOLLETTINO completo del 3 settembre

GLI ISOLAMENTI



