Coronavirus Veneto, altri 76 contagi nella notte e una vittima. I positivi sfiorano quota tremila Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contagio e vittime di oggi, 13 settembre. Il bollettino della Regione aggiornato rispetto ai dati di ieri sera alle 17. Sono purtroppo altri 76 (erano 66 ieri mattina) i nuovi contagi da Covid, la maggior parte si registrano a Treviso con 20 casi, poi 17 Venezia e 13 Vicenza, 6 a Padova. E c'è stata anche una vittima.

Scuola, riaperture e incertezze. Zaia perentorio: ​«Il 14 settembre apriremo la scuola. Punto»

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

In totale i positivi in Veneto da inizio pandemia sono 24.809, gli attualmente positivi sono 2.967. Le vittime 2.142. Ricoverati in area non critica 153 pazienti, 13 invece si trovano in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

In isolamento ci sono oltre 8mila persone, ma solo 85 con sintomi: la maggior parte nel Bellunese. Poi Verona e Venezia, solo 5 a a Treviso e a Padova

Senza sintomi, vanno a farsi il tampone nel laboratorio privato per sicurezza: erano positivi

