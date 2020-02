Coronavirus. Croazia: evitare viaggi in Veneto. Docenti e 42 studenti rientrati da Venezia in quarantena

Coronavirus in Italia. La Croazia ha deciso di sospendere tutte le gite scolastiche in Italia per un mese per limitare al massimo il rischio di diffusione dell'epidemia da Coronavirus. Il ministero degli Esteri ha invece consigliato ai cittadini croati di evitare viaggi in Veneto e in Lombardia , regioni che sono state dichiarate «a rischio di contagio da coronavirus». Un gruppo di 42 studenti e quattro docenti di un liceo di Pola rientrato da Venezia ieri, è stato messo in isolamento domiciliare e sotto osservazione per due settimane.



Coronavirus, Veneto e Lombardia nel mirino

Ultimo aggiornamento: 13:13

