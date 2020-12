Unioncamere: «Strage di negozi durante il lockdown, il 50% dei non alimentari ha chiuso per sempre» I settori più in crisi

Le chiusure definitive di esercizi commerciali nel periodo del lockdown, la scorsa primavera, hanno interessato in Veneto più di 25mila punti vendita al dettaglio non alimentare, cioè più di uno su due, e nel 45% dei casi si tratta di esercizi del sistema tessile-moda-calzature.

È uno dei dati diffusi oggi da Unioncamere del Veneto e dalla Confcommercio regionale, all'incontro al quale hanno partecipato i presidenti delle due sigle, Mario Pozza e Patrizio Bertin. Nel settore, è stato rilevato, relativamente al fatturato si è assistito ad una evidente polarizzazione a seconda dei generi merceologici. I provvedimenti di chiusura hanno riguardato tre aziende su cinque, nelle quali opera circa la metà degli addetti, con un generale calo dei consumi che però non ha riguardato il segmento dei beni alimentari e dei generi di prima necessità, ambiti in cui al contrario si è registrata un'espansione dei ricavi. Nei primi nove mesi, su base nazionale, a fronte di una contrazione del 13,5% del no food, quella dei beni alimentari marca un incremento del 3,1%. Nel complesso, il calo negativo dei consumi del 6,3% deriva dalla combinazione di una flessione notevole nelle piccole superfici di vendita (-11,3%), di un raffreddamento più attenuato nella grande distribuzione (-2,8%) e di una grande accelerazione, al contrario, per i canali di vendita online (+29,2%).

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Coronavirus, il bollettino di oggi 9 dicembre 2020: 12.756 nuovi casi... UDINE PAY «Tardivi gli aiuti ai negozi per i disagi» PADOVA PAY Bertin, Ascom: «È inutile aprire i negozi fino alle... PORDENONE PAY Cassa Covid in ritardo e bonus per pochi reddito a rischio per... NEWS Cancellazione tasse, possibile saltare fino a 10 rate. In due mesi 18...

Secondo le stime di Confcommercio, dall'inizio del 2020 i consumi di residenti e turisti appaiono ridotti in Veneto di oltre il 15%, contro una flessione media nazionale di 11 punti, mentre sotto il profilo occupazionale, in base ai dati dell'agenzia regionale Veneto Lavoro il commercio al dettaglio paga la pandemia con una contrazione di circa 2.100 posizioni lavorative.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA