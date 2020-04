Iorestoacasa, il nuovo contest del Gazzettino dedicato ai lettori: condividete con noi le vostre foto della quarantena

nuovo contest del Gazzettino

Caricate sulla pagina che troverete online dall' 8 aprile gli istanti che maggiormente secondo voi possano cogliere il senso dell'hashtag #Iorestoacasa

Come partecipare

Quando caricare le foto

Quando votare

Come verranno scelti i vincitori

Ultimo aggiornamento: 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#Iorestoacasa, ildedicato ai lettori, alle prese in questo periodo di "quarantena" forzata. Sono cambiati i ritmi, le abitudini, il modo di lavorare e di stare insieme per superare questo difficile momento.Perché non condividere con il vostro giornale di riferimento e la sua comunità di lettori i vostri momenti più significativi di questo periodo storico, soprattutto alla luce della Pasqua dietro l'angolo?Proviamo ad essere tutti più uniti, a farci forza e, perché no, a sorridere insieme nonostante questa pagina di storia che ci mette ogni giorno alla prova.I lettori che desiderino partecipare dovranno caricare sulla pagina dedicata e direttamente raggiungibile dal sito www.ilgazzettino.it fino a 4 foto da loro realizzate che mostrino come viene interpretato l'hashtag #Iorestoacasa.Le immagini potranno essere caricate dall'8 al 22 aprile 2020Sarà possibile votare dal 23 aprile al 7 maggio 2020La selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio insindacabile dei lettori del Il Gazzettino, che potranno votare una o più foto pubblicate sulla pagina web del concorso. Le 20 foto più votate saranno pubblicate su un album digitale sfogliabile sul sito de Il Gazzettino.