Il presidente del Veneto Luca Zaia ha detto che «siamo in guerra» e che il bollettino dei morti da coronavirus non è poi tanto distante da quello del secondo conflitto mondiale (LEGGI TUTTO). Il dato positivo è che il sistema sanitario sembra reggere e che i morti, rispetto al giorno prima, sono in calo. Questo non significa che l'emergenza sia finita ed è per questo che agli italiani viene rinnovato l'invito di restare in casa.

ITALIA

Sono 7.024 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 952 in più di sabato. L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli durante la conferenza stampa alla Protezione civile. Sabato il dato giornaliero sui guariti era di 943. Sono complessivamente 46.638 i malati, con un incremento rispetto a sabato di 3.957: il giorno prima l'incremento era stato di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese vittime e guariti - ha raggiunto i 59.138. 3.009 i malati ricoverati in terapia intensiva, 142 in più rispetto a sabato. Di questi, 1.142 sono in Lombardia. Dei 46.638 malati complessivi, 19.846 sono ricoverati con sintomi e 23.783 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato positivo è che calano le vittime: ieri il numero complessivo è stato 5.476, con un aumento rispetto a sabato di 651 unità; il giorno prima l'aumento era stato di 793 morti. Borrelli ha ricordato che sono più di 8mila i volontari impiegati nell'emergenza.

Dunque, dopo settimane di avanzata implacabile - sabato il picco con 793 morti in un giorno - è arrivata la prima frenata per il Covid-19. E in attesa di un consolidamento del dato, il Governo vuole evitare nuove fughe di massa al Sud: un'ordinanza firmata dai ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza ha bloccato tutti gli spostamenti dal comune «in cui ci si trova», salvo che «per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute». L'84% delle vittime (solo l'1% ha meno di 50 anni) si è registrato in 3 regioni: Lombardia (3.456), Emilia Romagna (816) e Piemonte (283). Nelle altre regioni l'epidemia si sta diffondendo più lentamente ed il sistema sanitario sta reggendo, ma proprio per questo il Governo - anche accogliendo le richieste di diversi governatori del Sud - vuole evitare le scene già viste degli assalti ai treni che vanno verso il Meridione ed i trasferimenti nelle seconde case o in quelle dei parenti.





VENETO

In Veneto i contagiati da coronavirus sono saliti a 5.272, 463 in più rispetto al bollettino regionale di sabato. In isolamento - contagiati e contatti stretti - vi sono 14.268 persone. I pazienti ricoverati sono 1.177, +93 rispetto a sabato mentre quelli in terapia intensiva 268 (+11). I decessi sono saliti a 187, +23 rispetto al giorno prima (il bollettino si ferma a 186 decessi ma nel frattempo c'è stata una vittima a Schiavonia).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono saliti a 874 i tamponi positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 84 casi rispetto a sabato. Cinque i decessi in più che portano a 47 il numero complessivo di morti per Covid-19. Il numero più alto è compreso nell'area di Trieste e Gorizia, con 33 decessi complessivi. Segue Udine con 12 e Pordenone con 2. Da registrare il dato positivo delle 73 persone guarite, a fronte di 528 in isolamento domiciliare e dei 47 i pazienti in terapia intensiva (uno in più rispetto al precedente aggiornamento).

GUARIGIONI

Aumentano anche in Veneto i dimessi: complessivamente si è a quota 320. Ma sono del tutto guariti o no? Il direttore della Sanità del Veneto, Domenico Mantoan, ha chiarito: «Si tratta di un virus che va ancora studiato, ma se i pazienti vengono dimessi dall'ospedale vuol dire che sono guariti, hanno avuto due tamponi negativi. Certo, hanno comunque subito una infezione importante e dunque sono pazienti che vanno seguiti».

