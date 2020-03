Coronavirus, in Alto Adige sono 206 le persone contagiate e 5 i morti

BOLZANO - Cinque morti, 206 casi e 1.087 persone sottoposte al test: sono questi gli ultimi numeri dell'emergenza coronavirus in Alto Adige. Nelle strutture sanitarie dell'Azienda provinciale vengono assistite 118 persone nell'ambito dell'epidemia di Covid-19. Complessivamente 65 persone positive al Covid-19 sono ricoverate in reparti normali; 27 sono in attesa del risultato del test. Delle 26 persone ricoverate in terapia intensiva 14 sono positive al test del Covid-19, mentre 12 sono negative, quindi non sono state colpite dall'infezione. Sinora 5 persone sono decedute a causa del Covid-19. Tutte queste persone erano affette da gravi malattie pregresse, informa l'Azienda sanitaria. L'ultimo decesso si è verificato ieri. Un ultraottantenne della Val Gardena, positivo al Covid-19, è deceduto all'ospedale di Vipiteno. Il pensionato, già gravemente malato, era stato accolto il 10 marzo al Pronto soccorso di Bressanone e quindi trasferito all'ospedale di Vipiteno. Ultimo aggiornamento: 11:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA