Coronavirus, 6 le vittime in Trentino Alto Adige, i contagiati salgono a 337

Stanotte - 14 marzo - una ultranovantenne in condizioni di salute fortemente compromesse è deceduta a Merano. In Alto Adige le vittime salgono a 6 e si registrano 41 nuovi casi confermati da infezione Covid-19. Complessivamente il numero totale delle persone positive sale quindi su 166 (125 ieri, 41 nuovi). Presso le strutture dell'Azienda sanitaria sono ricoverate finora 74 pazienti, tra questi 13 a Colle Isarco. Per 22 pazienti ricoverati l'esito del test non è ancora pervenuto mentre 15 sono stati accertati con esito negativo.

In terapia intensiva si trovano attualmente 10 persone il cui test è risultato positivo. Ieri è stato comunicato ai Comuni della Provincia il numero di persone il cui test ha avuto esito positivo e quello di coloro che si trovano in quarantena domestica. Non sono compresi in queste cifre i dati dei turisti ed eventuali lavoratori stranieri che sono risultati positivi una volta lasciato l'Alto Adige.



In Trentino ieri sera erano 52 i Comuni coinvolti nel contagio con 171 i contagiati, 2 i decessi con il dato di Arco che era cresciuto ulteriormente a 13 persone contagiate.



Il totale della Regione è di 6 vittime.



