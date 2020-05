Cassa integrazione, l'Inps ha pagato il 79% delle domande presentate in Veneto

VENEZIA - In Veneto i pagamenti di Cassa Integrazione in Deroga effettuati dall' Inps hanno riguardato 27.628 domande, pari al 79% delle autorizzate, e 76.643 lavoratori. Lo ha reso noto l'istituto di previdenza, sottolineando che «l'impegno di completare i pagamenti entro la settimana presente, ed entro il mese corrente sarà rispettato». Il numero complessivo di domande di Cig in deroga pagate in queste settimane è superiore rispetto al volume delle domande pagate in qualsiasi anno precedente, ed è superiore alla somma delle domande pervenute complessivamente nel 2009, 2010 e 2011. © RIPRODUZIONE RISERVATA