Coronavirus, chiuso piccolo albergo in Valgardena: positivo un turista tedesco in vacanza

BOLZANO - Coronavirus in Alto Adige. Isolamento domiciliare, da oggi 28 febbraio, per la proprietaria di una piccola struttura alberghiera didopo che unDopo la comunicazione da parte del ministero del sociale e dell'integrazione del Land germanico del Baden Württemberg di un caso di positività da Covid-19 su un turista di rientro da un, l'Azienda sanitaria ha immediatamente avviato le procedure del caso. «Le autorità altoatesine - fa sapere la Provincia autonoma di Bolzano - sono state avvisate dalla proprietaria di una piccola struttura ricettiva di Selva Valgardena, tramite il numero verde 800751751, della segnalazione giunta dalle autorità del Baden Württemberg, dimostrando così l'efficacia della catena informativa predisposta». «Sono state immediatamente avviate le indagini epidemiologiche, e la proprietaria della piccola struttura, risultata l'unica persona di 'stretto contatto" del caso positivo, è stata posta in isolamento domiciliare»,«La struttura ricettiva, inoltre, è stata chiusa, in ottemperanza alle indicazioni sanitarie per situazioni del genere - fa sapere la Provincia autonoma - Alla luce della breve permanenza del turista sul territorio altoatesino, secondo l'Azienda sanitaria, non è attualmente possibile chiarire dove la persona sia stata contagiata dal Covid-19».