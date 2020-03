Coronavirus Veneto, 34 morti oggi e 450 contagi in più: il punto della situazione

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: bollettino del 27 Marzo 2020 ore 17.

Le ultime notizie sul Covid-19 sul Gazzettino.it.

I contagiati salgono a quota 7650, + 448 rispetto alla rilevazione di ieri sera. Ma ci sono anche 34 morti in più rispetto sempre a ieri sera, per un conteggio totale di 342 decessi dall'inizio della crisi. In terapia intensiva 337 pazienti (+1 su ieri)​, ricoverati in area non critica 1524 (+34). In 18.895 in isolamento (17.159 giovedì 26). A livello territoriale l'incremento maggiore e più preoccupante è ancora a Verona: + 159 casi per un totale di 1688 positivi al virus. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Veneto. In realtà a questi dati vanno aggiunti altri due morti a Belluno che non compaiono nel bollettino, per cui il totale sale a 36.

Coronavirus. Le 34 vittime: dove

I decessi legati al Covid-19 sono stati nei seguenti ospedali: 4 Azienda ospedaliera Padova, 4 Pederzoli Peschiera, 4 Verona Borgo Trento, 3 Santorso, 3 Villafranca, 2 Treviso, 2 Villa Salus Mestre, 2 Jesolo, 2 Schiavonia, 2 Legnago, 2 San Bonifacio, 2 Verona Borgo Roma, 1 Montebelluna, 1 Dolo.

Ci sono inoltre altri due decessi a Belluno.

Coronavirus virologo: «L’isolamento forzato sta funzionando, ma ci aspettano 10 giorni di passione»

La giornata più nera di tutte

E' stata una giornata tragica quella del 25 marzo 2020 per la nostra Regione: dopo le 21 vittime della notte altre 16 hanno perso la vita in meno di 9 ore, dalle 8 della mattina alle 17, in totale 37. I decessi si sono registrati: 1 nell'ospedale dell'università di Padova, 9 nell'Azienda ospedaliera universitaria di Verona-Borgo Roma, 4 nell'Azienda ospedaliera universitaria di Vr-Borgo Trento (nella sola città scaligera 13 vittime), 1 nell'ospedale di Belluno, 3 a Mestre e a Treviso, 1 Vittorio Veneto, 2 ciascuno negli ospedali di Oderzo, di Dolo, 3 a Schiavonia, 2 nell'ospedale di Vicenza, 1 nell'ospedale di Valdagno, 4 nell'ospedale di Legnago (Vr). Il totale delle vittime sale a 273 (4. regione in Italia) sono 485 i dimessi dagli ospedali in un mese. I contagiati a quota 6.582 (+373 su stamani e +513 nelle 24 ore), oltre 17mila persone in isolamento.

GUARDA LA MAPPA

Lettera di un medico veneto dal reparto Covid: «Tutto ciò che avevo imparato del mio mestiere non esiste più, vi spiego perché dovete stare a casa»



Coronavirus Veneto: contagi e vittime oggi 27 marzo

I contagiati salgono a quota 7650, + 448 rispetto alla rilevazione di ieri sera. Ma ci sono ancheispetto sempre a ieri sera, per un conteggio totale di 342 decessi dall'inizio della crisi. In terapia intensiva 337 pazienti (+1 su ieri)​, in area non critica i ricoverati sono 1524 (+34). I dimessi sono 625. In 18.895 in isolamento (17.159). A livello territoriale l'incremento maggiore e più preoccupante è ancora a Verona: +159 casi per un totale di 1688 positivi al virus.

I CLUSTER DEL VENETO del 27 marzo (rilevazione delle 17 confrontata con i dati delle 8 di stamattina 27 marzo)

Raggruppamenti sulla base del domicilio del paziente positivo SARS-CoV-230

Padova 1835 contagiati (esclusi domiciliati Vo'Euganeo) +28

Cluster domiciliati Comune di Vo' Euganeo 84 contagiati +0

Treviso 1325 contagiati +15

Venezia 976 contagiati +21

Verona 1688 contagiati +43

Vicenza 989 contagiati +23

Belluno 357 contagiati +28

Rovigo 122 contagiati -

Domicilio fuori Veneto 150 contagiati +16

Assegnazione in corso per 124 contagiati -21

I RICOVERATI IN OSPEDALE

In area non critica sono 1524. In terapia intensiva sono 337

Struttura di ricovero

Azienda ospedaliera di Padova 110 in area non critica, 31 in terapia intensiva

Azienda Ospedale Università di Padova-Ospedale s.Antonio 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Piove di Sacco, 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Schiavonia, 121 in area non critica, 23 in terapia intensiva

Ospedale di Cittadella 0 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Camposampiero 4 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Belluno, 53 in area non critica, 7 in terapia intensiva

Ospedale di Feltre, 11 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Agordo 12 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Treviso 116 in area non critica, 23 in terapia intensiva

Ospedale di Oderzo 19 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Conegliano 27 in area non critica, 9 in terapia intensiva

Ospedale di Vittorio Veneto 101 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Castelfranco 24 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Montebelluna 31 pazienti, 7 in terapia intensiva

Ospedale San Camillo di Treviso 38 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Mestre 46 in area non critica, 16 in terapia intensiva

Ospedale di Venezia 13 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Jesolo 53 in area non critica, 14 in terapia intensiva

Ospedale di Mirano 0 in area non critica, 12 in terapia intensiva

Ospedale di Dolo, 82 in area non critica, 17 in terapia intensiva

Ospedale di Chioggia, 1 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di San Donà di Piave 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Villa Salus 17 area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Rovigo 25 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Trecenta 0 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di Adria 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Vicenza 64 in area non critica, 27 in terapia intensiva

Ospedale di Santorso 51 in area non critica, 13 in terapia intensiva

Ospedale di Arzignano 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Bassano 32 in area non critica, 6 in terapia intensiva

Ospedale di Asiago 20 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Valdagno 10 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Noventa Vicentina 20 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Lonigo 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale di Legnago 57 in area non critica, 8 in terapia intensiva

Ospedale di San Bonifacio 18 in area non critica, 1 in terapia intensiva

Ospedale di Villafranca 116 in area non critica, 20 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Roma 82 in area non critica, 22 in terapia intensiva

Azienda ospedaliera Verona - Borgo Trento 35 in area non critica, 35 in terapia intensiva

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 65 in area non critica, 10 in terapia intensiva

Ospedale P.Pederzoli-Peschiera 46 in area non critica, 9 in terapia intensiva

IRCCS - IOV 0 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Ospedale Marzana 2 in area non critica, 0 in terapia intensiva

Coronavirus Mappa contagio Veneto Friuli Trentino

Coronavirus, cosa dicono gli esperti

Coronavirus, l'appello dell'Iss: «Attenzione al fumo di sigaretta, il rischio di finire in terapia intensiva è doppio»

Lettera di un medico veneto dal reparto Covid: «Tutto ciò che avevo imparato del mio mestiere non esiste più, vi spiego perché dovete stare a casa»

Coronavirus, la proiezione: «Contenimento entro il 6 maggio. Il picco è passato, contagi supereranno i 100 mila»

Coronavirus è diventato più aggressivo colpendo l'uomo

Coronavirus, il climatologo: «I primi dati da Lombardia e Veneto mostrano che non teme il caldo»

Coronavirus, in quarantena diete light per non correre rischi, il professor Paolo Sbraccia: «Ecco cosa si può mangiare»

Coronavirus, mascherine servono anche per chi sta bene. I medici: diventino obbligatorie, utili anche le sciarpe

Noce: «Ora l'obiettivo da perseguire è intercettare i positivi asintomatici»

Coronavirus, l'epidemiologo Lopalco: «Rischio di ritorno epidemia è alto, a casa fino all'estate»

Coronavirus, Lopalco: «Dati che allarmano, il virus va veloce. Il picco? Ce ne sarà uno in ogni region

Coronavirus, quanto e dove resiste dalla plastica all'acciaio: ecco i dati

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA