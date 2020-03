Coronavirus, Trentino oltre i 2000 contagi, preoccupa la diffusione capillare: 182 casi ad Arco, 115 a Ledro e ben 60 nella piccola Canazei

TRENTO - L'emergenza Coronavirus a Nordest deve fare i conti con un nuovo fronte che nei numeri è allarmante: la provincia di Trento. Secondo i dati ufficiali dei Servizi sanitari dell'Ulss, i casi accertati - a ieri sera, 25 marzo - avevano superato la soglia dei 2000 finora neppure avvicinata da nessun'altra provincia di Veneto o Friuli VG. E l'Alto Adige è a 900 contagi.

Per fare un confronto Padova, la più colpita fra le 7 province venete, è oggi - 26 marzo - a quota 1693 contagi e Verona - la provincia veneta che più confina con la provincia autonoma - ha appena superato i 1400.

Trento già ieri era appunto oltre i 2 mila malati: +177 nelle ultime 24 ore. La crescita di positivi è stata impressionante: +214 martedì, +131 lunedì, +173 domenica e il triste record di +239 sabato. Sono 65 i pazienti in terapia intensiva e 22 quelli sottoposti a cure intensive in reparto, 286 i ricoverati Covid.

Anche i decessi sono purtroppo tanti: 74, poco sotto Treviso, la cui provincia, con 1254 contagi, ha registrato 80 vittime (ma 50 nel solo cluster dell'ospedale Ca' Foncello). In Trentino, invece, i casi sono allarmanti perchè diffusi in modo uniforme in tutto il territorio con il capoluogo che ne ha "solo" 270 (il 7.5% del totale).

Vale per tutti il frazionamento degli ultimi decessi (18): si tratta di 11 donne e 7 uomini dai 74 ai 99 anni: 5 a Cles, 4 a Pergine, 3 a Mezzolombardo, 2 a Dro, 2 a Villa Regina, 1 a Pinzolo, 1 a Ledro, 2 ad Arco, 1 a Cavalese e uno solo a Trento.

E le percentuali dei contagiati sono preoccupanti: 60 a Canazei (il 3.2% dei residenti che sono solo 1800 compresi i bambini), 182 ad Arco, 45 a Dro, 115 a Ledro (2.2% dei residenti), 119 a Pergine e 43 a Rovereto.

Il governatore trentino Maurizio Fugatti è stato laconico ieri: "Se ne vanno i nostri nonni, che hanno dato tanto al Trentino".

TERAPIE INTENSIVE

Nel reparto rianimazione del Santa Chiara di Trento ci sono 42 pazienti (solo 8 i posti ancora disponibili), a Rovereto 27. Le Rsa del Trentino (case di riposo) restano in una situazione difficile: "Hanno in certi casi un'assenza del 50% del personale. Arriveranno rinforzi. Ci auguriamo che altre strutture accreditate attivino altri posti Covid".

TAMPONI

Sul fronte della prevenzione ci si attiva sul personale sanitario in collaborazione con Cibio e Università di Trento: ieri sono stati 480 tamponi, in totale 3962. Sul fronte della solidarietà si segnala lo chef Alfio Ghezzi che «si è messo a disposizione - ha detto il dirigente sanitario Bordon - e al Covid Hospital di Rovereto, dove ci sono persone che non hanno tempo per andare a mensa, confezionerà dei pasti leggeri da portare direttamente in reparto».

I CONTAGI

Antonio Ferro, direttore del Dipartimento Prevenzione della Provincia spiega che a gennaio e febbraio in Trentino circolava soprattutto il virus influenzale. "E' del 3 marzo scorso il primo caso Covid, proveniente dalla Lombardia (tue turisti a Fai della Paganella). Prima del 20-25 febbraio riteniamo non vi fosse una circolazione del Coronavirus".

LA MAPPA



Sono infine un migliaio i pazienti a domicilio monitorati due volte al giorno assieme ai loro parenti stretti. I primi 20 pazienti hanno ricevuto l'app per inviare direttamente i loro parametri che vengono integrati direttamente in cartella clinica.

ALTO ADIGE

Sono saliti a 910 (+74) le persone infettate in Alto Adige, meno della metà di Trento. Sale purtroppo a 53 (+8) anche il numero delle vittime, mentre sono 51 le persone in terapia intensiva. In quarantena domestica si trovano 3.215 persone.

Sono 127 le collaboratrici e i collaboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige risultati positivi al test per il nuovo Coronavirus. In provincia di Bolzano sono guarite finora 50 persone.

