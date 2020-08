Coronavirus Veneto, 20 nuovi positivi, 131 pazienti ricoverati, 6 in terapia intensiva

Coronavirus Veneto, 20 nuovi positivi e nessun decesso oggi 4 agosto. Il totale dei positivi sale così a 20.262, di cui 1066 sono attualmente positivi: 287 a Padova, 282 a Treviso, 154 a Venezia. Oggi + 7 casi a Padova e + 7 a Venezia, + a Treviso.

In ospedale i ricoveri salgono a 131: 42 i pazienti positivi al virus, di questi 6 si trovano in terapia intensiva. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto delle ore 17. In isolamento fiduciario 4160, di cui 53 con sintomatologia.

IL BOLLETTINO DEL 4 agosto, ore 17

