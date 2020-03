Le agenzie mettono a disposizione case gratis per i medici fino al 10 aprile

VENEZIA - Le società di affitto si mettono a disposizione dei medici offrendo appartamenti a Milano e non solo. #StateACasaNostra o #iocimettolacasa sono gli hashtag lanciato dai big player italiani degli affitti brevi per l'iniziativa di solidarietà. Altido, CleanBnB, Halldis, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy mettono infatti a disposizione di medici e infermieri direttamente coinvolti nell'attività ospedaliera di cura del Coronavirus gli appartamenti che gestiscono a Milano, Padova, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Siracusa, Catania e Bari, oltre ad altre città principali su tutto il territorio italiano. «Il costo della locazione degli immobili sarà totalmente assorbito dalle società promotrici, che chiederanno agli ospiti solo il contributo per la pulizia e la sanificazione finale» fino al 10 aprile, si legge in una nota. The Best Rent lancia un'iniziativa simile in collaborazione con Alter-Area Domus, impresa che si occuperà gratuitamente della pulizia degli appartamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA