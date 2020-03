Le case di cura private: «Pronte a collaborare con gli ospedali»

Le case di cura accreditate del Veneto aderenti all'Aiop sono disponibili a sostenere il sistema sanitario regionale per combattere l'epidemia da coronavirus. «Ad alcune è stata chiesta una collaborazione nel fornire apparecchiature come i respiratori e posti letto addizionali, ad altre è stato domandato un sostegno in altri settori, come ortopedia d'urgenza e riabilitazione perché l'ospedale pubblico di riferimento è in questo momento in affanno per la gestione dell' epidemia; altre ancora accolgono i pazienti dopo la terapia ospedaliera per Covid, ma ci sono anche realtà che stanno curando pazienti Covid».

«Allo stato attuale - rileva l'Aiop -, per effetto della sospensione delle attività chirurgiche e ambulatoriali il personale delle strutture lavora principalmente sulle urgenze. La situazione è in continua evoluzione e si registrano da diversi giorni fortissime difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione per il personale sanitario » . Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA