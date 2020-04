Da questa settimana in Veneto è salito a 200.000 il numero delle imprese operative, per un totale di 883.000 addetti coinvolti. Questo significa che la fase 2 di fatto è già cominciata per il 46,1% delle aziende e per il 49% dei lavoratori. A dirlo sono i calcoli di Unioncamere, sulla base dello sblocco produttivo concesso dai decreti nazionali che si sono susseguiti e delle deroghe ammesse dalle prefetture tramite un meccanismo di silenzio-assenso.

Coronavirus, le aziende e la riapertura, il prefetto di Padova: «Siamo sommersi da richieste di deroga»

NUMERI E SETTORI

L'ultima ondata di aperture è scattata martedì, con il via libera ad altri 90 codici Ateco, che si è tradotto nella ripartenza immediata di 10.500 ditte per un ammontare di 48.000 dipendenti. Nel gruppo sono comprese 565 attività di silvicoltura, 4.400 imprese manifatturiere (di cui circa 3.000 nel settore legno, le restanti nella metalmeccanica, inclusi computer ed elettronica), 3.000 ditte del commercio e 2.000 del verde. A queste, e alle altre già riattivate fin dal decreto del 22 marzo, vanno però aggiunte le richieste di deroga avanzate dalle aziende funzionali alle filiere autorizzate, o alle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, o ai servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché da quelle che hanno impianti a ciclo produttivo continuo. Per ricominciare a produrre, basta presentare la domanda al prefetto (nel caso di Vicenza, tramite la piattaforma attivata in via sperimentale dalla Camera di Commercio): se non arriva il diniego, il permesso è tacitamente accordato. Questo spiega gli ulteriori numeri riferiti in queste ore dai vari Uffici territoriali di Governo, da considerare per eccesso in quanto risultano svariati doppioni nelle comunicazioni. Ad ogni modo, a Treviso sono state depositate 3.700 richieste, di cui 2.030 già esaminate, ma le sospensioni adottate sono solo 195; a Venezia, poco meno di 3.000 comunicazioni; a Padova, 5.160 istanze scaricate e un altro migliaio arrivate ieri, con 77 rigetti; a Belluno, 1.350 dichiarazioni e 47 rifiuti; a Rovigo, rispettivamente 533 e 16. Lo stesso accade in Friuli Venezia Giulia: a Pordenone 2.082 domande e 280 tra dinieghi e ed errori; a Udine 1.869 comunicazioni e 17 sospensioni.

LE PRESSIONI

«Tante aperture indiscriminate e ingiustificate», vanno ripetendo da giorni i sindacati, intravvedendo in questo ormai mezzo-lockdown «l'assalto alla diligenza» (Gerardo Colamarco, Uil) e «troppi lavoratori senza protezione» (Christian Ferrari, Cgil). Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, rivendica però il diritto delle imprese di fare pressioni sul Governo affinché allarghi ulteriormente le maglie: «Questo dev'essere solo l'inizio, qui c'è la locomotiva del Paese. E il Veneto può sperimentare la fase di completa riapertura con le dovute garanzie, perché nessuno ha piacere che si ammali nessuno. Ho appena parlato con un imprenditore che opera nell'automazione: non ha comprato solo mascherine, guanti, gel e visiere, ma anche un termoscanner da 7.000 euro che gli permette in pochi istanti di misurare la temperatura a tutti. Quindi man mano chele aziende dimostrano di essere pronte a garantire le condizioni di sicurezza, devono poter riprendere la produzione, in modo da poter pagare stipendi, contributi e tasse che alimentano il sistema degli ammortizzatori sociali. È assurdo che ad esempio i mobilifici, in gran parte ad alta tecnologia e dunque con bassa concentrazione di personale, siano ancora costretti a stare fermi».

I DOCUMENTI

Le rappresentanze imprenditoriali sono in fermento. Confartigianato Vicenza fa sapere che il settore benessere ha inviato «un vademecum al Governo affinché saloni di acconciatura e bellezza possano tornare ad aprire in piena e totale sicurezza». Confindustria Veneto anticiperà oggi alla Regione il documento, elaborato dall'Università di Padova, che dà «una valutazione scientifica degli interventi di prevenzione e mitigazione del contagio, che dovranno essere implementate per la ripartenza in sicurezza delle attività lavorative». Chiosa il presidente Enrico Carraro: «I settori della moda e del legno-arredo, vanto del nostro tessuto imprenditoriale, stanno soffrendo moltissimo questo lockdown. Si tratta di campioni dell'export, strategici per l'economia nazionale, che rischiano di non sopravvivere». L'Ateneo suggerisce tre passaggi: un'ipotesi di procedura interna, da declinare nelle diverse realtà produttive; una diagnosi preliminare su sintomi pregressi; un test diagnostico che identifichi sintomatici e asintomatici. Osserva il rettore Rosario Rizzuto: «L'utilizzo delle misure preventive combinate alle modalità diagnostiche potrebbero indirizzare verso una strategia immediata per la ripresa delle attività economiche».

I LABORATORI

Sui test sierologici, in grado di individuare gli anticorpi, è boom di richieste ai laboratori privati. Solo ieri ne sono arrivate 200 al Centro di Medicina, gruppo da 1,5 milioni di esami all'anno, che è il riferimento scientifico dell'iniziativa-pilota promossa dall'azienda Tecnostrutture e coordinata da Assindustria Venetocentro. «Ci telefonano soprattutto Pmi spiega l'amministratore delegato Vincenzo Papes e noi vogliamo fare la nostra parte, per poter dare loro quella sicurezza e quella fiducia di cui hanno bisogno».

Angela Pederiva

Ultimo aggiornamento: 08:42

