In Trentino 18 casi, primo ricoverato in rianimazione: un 66enne di Cles

Sono 7 i nuovi casi di Coronavirus in Trentino. Lo hanno annunciato in una conferenza stampa l'assessore alla Salute della Provincia autonoma di Trento Stefania Segnana ed il presidente Maurizio Fugatti. Diventano quindi 18, in totale, le persone contagiate dal Covid-19. Il caso più grave, il primo di una persona ricoverata in rianimazione anziché in un reparto di malattie infettive in provincia di Trento, è un 66enne che si è presentato al Pronto soccorso di Cles ed è stato poi portato in ospedale a Rovereto.

