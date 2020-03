Zaia recita una poesia d'autore dubbio, scoppia il caso, la sfida di Beltotto

VENEZIA - Tutto può essere utile per tenere su il morale nella lunga quarantena da Coronavirus. Anche una poesia, soprattutto se i versi sembrano scritti apposta per questa emergenza. Così oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa in streaming, ha recitato un componimento che gli era stato inviato da(presidente del Teatro Stabile del Veneto), attributo a Eracleonte da Gela, del 233 a.c., identità finora rimasta incerta.«E' iniziata l'aria tiepida e dovremo restare nelle case per le Antesterie le feste dei fiori in onore a Dioniso. Non usciremo non festeggeremo, bensì mangeremo e dormiremo e berremo il dolce vino, perchè dobbiamo combattere.... Il tempo trascorrerà e sarà il nostro alleato...».Versi «bellissimi» ha osservato Zaia, uno scritto antico e attualissimo allo stesso tempo. Se non che, sul web, hanno iniziato a circolare i dubbi dei cacciatori di bufale sulla reale identità di Eracleonte da Gela e quindi sull'attribuzione dei versi.Ma Beltotto, ex portavoce di Zaia in Regione, rivendica senza imbarazzi l'invio poetico: «Sono io - dice - l'orgogliosa fonte. E in questo momento mi pare di nessuna importanza la sua attribuzione. La poesia esiste, i versi sono bellissimi, mi parevano adatti ai richiami alla popolazione fatti da Zaia in questi giorni. Eracleonte ? Stiamo discutendo ancora dell'attribuzione dei sonetti di Shakespeare, di Stendhal, e Neruda. Di che bufala parliamo ? Se chi fa 'alzata di ciglio' mi porta lo stato di famiglia di Shakespeare gli pago una cena».