I cambiamenti climatici e la difesa dell’agricoltura: esperti a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO DI ZOCCO - Condifesa TVB, il consorzio per la difesa delle colture agricole dalle avversità, operativo nelle province di Treviso, Vicenza e Belluno che raggruppaha organizzato per le 20.30 di domani, giovedì 13 settembre, all’Antica Fiera del Soco (palco istituzionale mostra espositiva area Oro su Tesinella) ilsul tema “Cambiamenti climatici nel territorio vicentino. Impatto e possibili soluzioni per l’agricoltura”.I temi che saranno trattati: “I cambiamenti climatici nel Vicentino” con relatore il meteorologo Marco Rabito; “L’impatto in agricoltura del climate change” con relatori esperti e autorità del territorio; “Gli strumenti a disposizione degli agricoltori” con relatori i tecnici Condifesa TVB. Saranno presenti il presidente dei Consorzio TVB (Treviso, Belluno e Vicenza) Valerio Nadal, il direttore Generale di Avepa Fabrizio Stella, il presidente Coldiretti Vicenza Martino Cerantola, il vice presidente Confagricoltura Vicenza Andrea Cavazza, i presidenti delle principale cantine sociali della provincia. Moderatore della serata il giornalista Antonio Gregolin.