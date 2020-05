Iorestoacasa: ecco gli scatti più belli del contest promosso dal Gazzettino

Ieri si è concluso il contest #Iorestoacasa. L'iniziativa era rivolta ai lettori de Il Gazzettino ai quali si chiedeva di inviare quattro scatti di come stanno trascorrendo il loro periodo di isolamento in casa in questa forzata immobilità imposta per il contenimento del Coronavirus. In moltissimi hanno aderito all'iniziativa e per questo desideriamo ringraziare i tanti lettori che attraverso le foto hanno voluto condividere le loro emozioni legate al periodo della quarantena. Ci avete inviato scatti vostri, degli animali domestici che vi hanno fatto compagnia, delle vostre case e dei vostri giardini. Immagini che riproducono le prelibatezze cucinate in questi giorni domestici, gli hobby per trascorrere il tempo, scatti emozionanti che ritraggono la solitudine, la luna di notte, la natura che si risveglia con la Primavera. A scegliere le foto più suggestive sono stati i lettori stessi. In allegato trovate le venti fotografie che, secondo regolamento, hanno ricevuto il maggior gradimento da parte dei nostri lettori. Una selezione verrà anche pubblicata nella redazione cartacea de Il Gazzettino.



Ultimo aggiornamento: 17:28

