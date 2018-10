Nuovo Contest fotografico del Gazzettino: a caccia di 12 foto per il calendario 2019 /Come partecipare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo Contest fotografico ideato dal Gazzettino. Visto il successo delle precedenti iniziative ecco quella del 2018 che vuole raggiungere due obiettivi: festeggiare il primo anno di uscita dello storico quotidiano del Nordest con la nuova veste grafica, ma sopratutto scegliere leche saranno inserite - una per mese - nel nuovoche verrà distribuito in omaggio ai lettori de il Gazzettino a fine anno. L'idea è quella di trasformare una copia del giornale in un modello da fotografare. Saranno concessi anche gli interventi di fotoritocco e altre lavorazioni digitali ma le immagini dovranno essere originali e dovranno riportare anche in modo parziale il logo della testata del giornale.Destinatari dell'iniziativa sono tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data del 22 ottobre 2018. La partecipazione al Concorso è gratuita e prevede l'invio di una o più fotografie per Partecipante, fino ad un massimo di 4 immagini, realizzate dallo stesso, che abbiano come soggetto una copia del quotidiano Il Gazzettino fotografata in un contesto che rappresenti il territorio del Veneto. L'invio delle immagini potrà avvenire esclusivamente mediante caricamento sul sito web contest.ilgazzettino.it/iltuogazzettino, previa registrazione ed accettazione del presente Regolamento e dell'Informativa Privacy.La selezione dei vincitori avverrà attraverso il giudizio insindacabile di una giuria popolare composta dai lettori che si collegheranno alla pagina contest.ilgazzettino.it/iltuogazzettino, ove potranno rilasciare un like (mi piace) ad una o più foto pubblicate. La possibilità di esprimere il voto comporta la necessità di avere un account Facebook. Nel caso in cui tra le prime 12 (dodici) immagini classificate vi siano più fotografie di uno stesso Partecipante, verrà selezionata unicamente quella tra queste che avrà ottenuto il maggior punteggio. La classifica finale sarà determinata dal voto di una giuria di qualità composta da tre giornalisti de Il Gazzettino che deciderà sulla base del valore tecnico artistico dell'immagine e sulla sua originalità. Le 12 (dodici) foto più votate saranno pubblicate, quale riconoscimento di merito sul calendario che sarà allegato in omaggio a Il Gazzettino nei primi giorni di gennaio 2019.