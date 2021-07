VENEZIA - Tutti a chiedersi: ma che estate sarà? In mancanza di una sfera di cristallo attraverso cui vaticinare il futuro prossimo venturo, l'uomo dei numeri prova a stilare alcune previsioni. Ma la prospettiva non è rosea secondo l'ingegnere Alberto Giovanni Gerli, già data scientist certificato dal ministero dello Sviluppo Economico e ora affiliato all'Università Statale di Milano: «Per fine agosto i contagi in Veneto potrebbero toccare i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati