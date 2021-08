Contadino di 42 anni muore travolto da una frana: trovato sotto fango e detriti

BOLZANO - E' morto all'ospedale di Bolzano l'agricoltura altoatesino di 42 anni, travolto nella serata di Ferragosto da una frana in Val Sarentino. L'uomo è stato rianimato sul posto è trasportato in condizioni disperate in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove poco dopo è deceduto. Stava cercando di drenare l'acqua scesa a valle verso il suo terreno a causa del maltempo, quando è stato sorpreso da due rapidi smottamenti avvenuti uno dopo l'altro. Sul posto i vigili del fuoco volontari della zona ed il Corpo permanente di Bolzano, oltre che il Soccorso alpino, la Croce Bianca e l'elicottero. L'uomo è stato trovato dai soccorritori dopo circa un'ora sotto fango e detriti: immediato il trasporto in ospedale, dove però il 42enne è deceduto.