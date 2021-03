Coniugi uccisi a Bolzano, ritrovato il cellulare di Laura Perselli, del corpo di Peter ancora nessuna traccia

Coniugi uccisi a Bolzano, ritrovato l'iPhone di Laura Perselli ma del corpo del marito Peter Neumair ancora nessuna traccia. I carabinieri subacquei di Genova hanno rinvenuto il telefono cellulare di Laura nel fiume Isarco circa 100 metri a sud di Ponte Roma: il ritrovamento è avvenuto domenica mattina, quando i carabinieri avevano setacciato il fiume, anche utilizzando dei metal detector.

APPROFONDIMENTI CRONACA Coppia scomparsa a Bolzano, indagato il figlio I DETTAGLI Omicidio di Bolzano, Benno dopo il delitto confessò a... CHOC Inietta feci nel sangue del figlio di 9 anni per farlo restare in...

Il telefonino, un iPhone, era stato gettato in acqua, proprio in quel punto, da Benno Neumair la sera del 4 gennaio, come depistaggio: voleva far credere che sua madre fosse scomparsa proprio in quel punto, mentre fu lo stesso Benno, poco dopo, a gettare i cadaveri di Laura e Peter nell'Adige dal ponte di Ischia Frizzi. La notizia del ritrovamento del telefonino è stata data dal programma Mattino Cinque su Canale 5. Il cadavere di Peter non è stato ancora trovato e per il momento le ricerche sono sospese.

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA