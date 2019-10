Enrico Carraro all'unanimità nuovo presidente di Confindustria Veneto

Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto ha eletto oggi il suo nuovo presidente

La commissione di Designazione era composta – per sorteggio - da Elisa Gera (Assindustria Venetocentro), Loredano Grande (Confindustria Venezia-Rovigo) e Cinzia La Rosa (Confindustria Verona). I saggi hanno avviato le consultazioni che, da subito, hanno indicato un unico candidato, la cui designazione è stata sottoposta al Consiglio di Presidenza (cioè i presidenti delle 5 associazioni territoriali ed i presidenti regionali dei giovani e della piccola industria).



BIOGRAFIA - Enrico Carraro ha 57 anni e a soli 22 entrò nell'azienda di famiglia iniziando il percorso professionale in diverse realtà ricoprendo gradualmente ruoli di sempre maggiore responsabilità. Nel 2007 assume la vice presidenza esecutiva di Carraro con delega alle iniziative di New Business Development. Da aprile 2012 Enrico Carraro diventa presidente del Gruppo metalmeccanico al posto del padre Mario Carraro. Da febbraio 2011 diventa membro della giunta di Confindustria Padova e nel luglio 2012 della Commissione per la riforma di Confindustria. Da aprile 2013 a febbraio 2017 è stato vice presidente di Confindustria Veneto con delega all’internazionalizzazione.

Da giugno 2018 è vice presidente di Assindustria Venetocentro, nata dalla fusione di Confindustria Padova e di Unindustria Treviso.

all’unanimità: si tratta di Enrico Carraro che subentra a. IL mandato si concluderà alla naturale scadenza di febbraio 2021.Come indicato dallo Statuto di Confindustria, essendo la durata inferiore ai due anni, il presidente Carraro potrà essere candidato ad una nuova elezione per un successivo mandato pieno. «Colgo con senso di responsabilità la decisione del Consiglio – ha dichiarato il neo presidente - Ringrazio i presidenti delle 5 territoriali, i rappresentanti regionali della Piccola industria e dei Giovani imprenditori per la loro fiducia. Ed è proprio sotto il segno della responsabilità che assumo questo ruolo con l'obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e variegato mondo delle nostre imprese soprattutto in un momento congiunturale come quello odierno. Un ringraziamento, infine, anche a Matteo Zoppas per il l'impegno profuso in questi anni di presidenza».