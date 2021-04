«Fateci riaprire prima che sia troppo tardi»: l'appello della Confcommercio Veneto sulle pagine dei giornali

«Fateci riaprire prima che sia troppo tardi». È il messaggio a caratteri rossi che la Confcommercio del Veneto ha lanciato attraverso le pagine pubblicitarie di alcuni quotidiani della regione per rispondere alla serrata obbligatoria per Covid-19. «Non ce la facciamo più» scrivono elencando in otto punti il grave stato di disagio economico delle micro imprese della regione. Sottolineando, tra l'altro, di aver «accettato provvedimenti non sempre ben argomentati e spesso a "scatola chiusa"». Ma anche che «è dall'inizio della pandemia che si lotta per la sopravvivenza delle aziende e delle famiglie». «Abbiamo dato fondo ai risparmi per mantenere intatto il nostro buon nome», conclude l'appello, «ora siamo stremati e la prospettiva di fallire ci terrorizza».