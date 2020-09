La Brasseria veneta al Wide open 2020 di sabato 19 a Villorba: sono oltre 100 le birre iscritte

VILLORBA - In occasione del Concorso Wide open 2020, la Brasseria Veneta organizza per sabato prossimo - 19 settembre - un incontro con i soci e gli homebrewer. L'evento all'hotel Holiday la Marca di Villorba (via Roma 104) con oltre 110 birre già iscritte.





Verranno rigorosamente rispettate le norme di sicurezza anti-covid previste dall'ultimo DPCM in atto, si prega di arrivare muniti di mascherina e rispettare il distanziamento nellle situazioni in cui è previsto.



Ognuno dei soci e birrai artigianali porterà il proprio prodotto birricolo da condividere: il servizo "Apetizers" è di 10 euro a persona dalle ore 14:30 (inclusa una bevanda analcolica) con mini panini farciti e pizzette gourmet, olive ascolane, voulevant salati, bruschette, scamorzine e grana.

Ultimo aggiornamento: 21:29

