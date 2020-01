Concorso pubblico Provincia di Bolzano: 20 posti di lavoro da ispettore amministrativo

BOLZANO - La Ripartizione personale della Provincia di Bolzano ha indetto un concorso per la copertura di 20 posti per il profilo professionale di ispettore amministrativo.



Si tratta rispettivamente di 17 posti a tempo pieno e 3 a tempo parziale; 10 posti sono riservati al gruppo linguistico tedesco. I 20 nuovi ispettori amministrativi andranno a coprire altrettanti posti vacanti presso ripartizioni, uffici e agenzie provinciali come, ad esempio, le ripartizioni politiche sociali, presidenza e relazioni estere, informatica, innovazione, lavoro, l'Istituto per la promozione dei lavoratori ed il Museo provinciale delle miniere.



Concorso pubblico a Bolzano: come partecipare

Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio (ore 12) all'Ufficio assunzioni personale. Il bando completo con tutti i dettagli è a disposizione sul portale web della Provincia dedicato al personale nella sezione concorsi per il personale amministrativo. Ultimo aggiornamento: 12:03