di Vittorino Bernardi

THIENE - L'acqua,come viene spesso definita, bene fondamentale per la vita e, è la protagonista deldedicato a Enore Marini, promosso dal Circolo fotografico “Città di Thiene” in collaborazione con il movimento “Salvaguardia Ambiente” di Marano Vicentino edei Comuni di Thiene, Marano e Sarcedo. Aperto ieri 22 marzo, "promossa dall’Onu, il concorso cheè apertoOgni iscritto può presentare fino a quattro opere in formato digitale, a colori o in bianco/nero, sul tema dell’acqua. Info regolamento e invio iscrizioni:Tutte le foto dei vincitori, ammessi e selezionati, saranno esposte al pubblico nell’ambito della Mostra Artigianato dell’Alto Vicentino che si svolgerà dal 5 al 7 ottobre a Marano. La proclamazione dei vincitori è prevista per le 16 del. A tutti i partecipanti al concorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione Onu., scomparso recentemente, è stato tra i fondatori del movimento “Salvaguardia Ambiente”.